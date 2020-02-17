عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح ورفيقيه

يرفض نادي ليفربول الإنجليزي رحيل نجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي.





وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية: "ليست هناك أي فرصة للسماح برحيل محمد صلاح أو ماني أو فيرمينو في الصيف المقبل".





وأضاف الصحيفة نقلًا عن مصادرها في ليفربول: "أي تعاقد محتمل مع فيرنر أو سانشو سيكون لتنويع الخيارات الهجومية لليفربول وليس لاستبدال أحد من الثلاثي".





وأحرز محمد صلاح 18 هدفًا وصنع 9 مع ليفربول هذا الموسم، خلال 34 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.



