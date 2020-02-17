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عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح ورفيقيه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:14 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يرفض نادي ليفربول الإنجليزي رحيل نجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية: "ليست هناك أي فرصة للسماح برحيل محمد صلاح أو ماني أو فيرمينو في الصيف المقبل".

وأضاف الصحيفة نقلًا عن مصادرها في ليفربول: "أي تعاقد محتمل مع فيرنر أو سانشو سيكون لتنويع الخيارات الهجومية لليفربول وليس لاستبدال أحد من الثلاثي".

وأحرز محمد صلاح 18 هدفًا وصنع 9 مع ليفربول هذا الموسم، خلال 34 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.

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