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علي فرج ورنيم الوليلي يتوجان بلقب بطولة الجمهورية للإسكواش

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:17 م
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علي فرج ورنيم الوليلي
علي فرج ورنيم الوليلي
الفجر الرياضي
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استمرارًا لإنجازات أبطال أندية وادى دجلة في الإسكواش، توج اللاعب الدجلاوي علي فرج المصنف الثاني عالميًا تبعًا لتصنيف الإتحاد الدولي بلقب بطولة الجمهورية، التي نظمها الإتحاد المصري للإسكواش. حاز اللاعب باللقب بعد منافسة قوية مع اللاعب طارق مؤمن المصنف الثالث علي  مستوى العالم في منافسات الرجال بنتيجة (3/0) بواقع نقاط (9/11) (9/11) (9/11).

وعلى صعيد منافسات السيدات، فازت البطلة الدجلاوية رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا علي نوران جوهر المصنفة الثانية في نهائي دجلاوي، إنتهى بإنسحاب نوران جوهر بعد هزيمتها في الشوط الأول بواقع نقاط (11/8)  نظرًا لتعرضها للإصابة.
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