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رسالة نارية جوارديولا للاعبي السيتي بعد عقوبة " يويفا "

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:06 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة البريطانية لندن عن ما قاله الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي للاعبيه بعد العقوبة التي تعرض لها الفريق يوم الجمعة الماضي من اليويفا.

وكان الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قد قرر منع مانشستر سيتي من خوض منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وسعت الإدارة إلى إجتماع طارئ لبحث تداعيات الأمر وطريقة الخروج من هذا المأزق خاصة أن العقوبة ستكلف الفريق الكثير من الخسائر على مستوى الأموال وكذلك رحيل بعض اللاعبين المميزين .

وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن بيب جوارديولا قرر الإجتماع باللاعبين أمس الأحد للحديث عن ما يجب فعله بعد العقوبة التي تعرض لها الفريق وطلب منهم أن ينظروا إلى أنفسهم ويثبتوا للجميع أنهم مميزين وليسوا لاعبي أموال ونقود .

وحاول بيب تحفيز لاعبيه من أجل تخطي عقبة ريال مدريد والوصول إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا وشدد على التركيز وفهم الأخطاء التي سبق وأن وقعوا بها لتجنبها .

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مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا جوارديولا

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