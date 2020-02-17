مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 0.39% .. وسهم "سلامة" يتصدرالأسهم المرتفعة





سوق الأسهم السعودية





إستهل سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علب ارتفاع حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.39% رابحا 30.27 نقطة ليصل إلى مستوى 7867.23 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 3.87% رابحا 314.38 نقطة ليصل إلى مستوى 8443.86 نقطة ، وبلغ حجم التداول بسوق السعودية بمستهل التعاملات، 17.2 مليون سهم بقيمة 387 مليون ريال، وارتفعت أسهم 126 شركة، فيما تراجعت 29 شركة.

وارتفع 17 قطاعا بسوق الأسهم السعودية ، وجاء على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.79%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.54%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.52%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاعى الاتصالات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.40%، ثم قطاعى إدارة وتطوير العقارات والبنوك بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.18%، ثم قطاعى السلع طويلة الأجل وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.24%.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق السعودية ، فقد جاء سهم "سلامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بسوق السعودية بنمو نسبته 6.16%، ثم الإنماء طوكيو بنسبة 3.13%، ثم الدرع العربى بنسبة 2.68%، فيما جاء سهم "الخبير ريت" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.26%، ثم العبد اللطيف بنسبة 1.09%، ثم متطورة بنسبة 0.89%.