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عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:59 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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دخل أحد لاعبي الدوري المصري الممتاز دائرة إهتمامات منتخب مصر للإنضمام إليه في معسكر الفراعنة المقرر له شهر مارس المقبل .

وتلقى احمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تأكيدات من أحد أعضاء الجهاز الفني للفراعنة بإنه سوف يكون متواجد في المعسكر القادم .

ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو في مباراتين ضمن تصفيات كأس الامم الإفريقية المقرر لها في الكاميرون صيف العام 2021 .

ويعتبر ريان واحد من أبرز لاعبي المنتخب الأوليمبي الذين حققوا بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً والتي أقيمت في مصر .

كما ساهم اللاعب رفقة رمضان صبحي ومصطفى محمد في تأهل الفراعنة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020 بعد أن أخفق الجيل السابق في الوصول لريو دي جانيرو 2016 .

وكان أحمد ياسر ريان قد أُعير إلى الجونة من الأهلي لنهاية الموسم الجاري وسجل أربعة أهداف في بطولة الدوري المصري الموسم الجاري .

كما أنه سجل في الموسم الماضي سبعة أهداف خلال إعارته للجونة والتي إمتدت لستة شهور أخرى .

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الكلمات المفتاحية

البدري أحمد ياسر ريان

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