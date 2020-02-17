عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة
دخل أحد لاعبي الدوري المصري الممتاز دائرة إهتمامات منتخب مصر للإنضمام إليه في معسكر الفراعنة المقرر له شهر مارس المقبل .
وتلقى احمد ياسر ريان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة تأكيدات
من أحد أعضاء الجهاز الفني للفراعنة بإنه سوف يكون متواجد في المعسكر القادم .
ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو في مباراتين ضمن تصفيات كأس الامم الإفريقية
المقرر لها في الكاميرون صيف العام 2021 .
ويعتبر ريان واحد من أبرز لاعبي المنتخب الأوليمبي الذين حققوا بطولة كأس
الأمم الافريقية تحت 23 عاماً والتي أقيمت في مصر .
كما ساهم اللاعب رفقة رمضان صبحي ومصطفى محمد في تأهل الفراعنة لبطولة
أوليمبياد طوكيو 2020 بعد أن أخفق الجيل السابق في الوصول لريو دي جانيرو 2016 .
وكان أحمد ياسر ريان قد أُعير إلى الجونة من الأهلي لنهاية الموسم الجاري
وسجل أربعة أهداف في بطولة الدوري المصري الموسم الجاري .
كما أنه سجل في الموسم الماضي سبعة أهداف خلال إعارته للجونة والتي إمتدت
لستة شهور أخرى .