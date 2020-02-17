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عاجل.. قائمة الأهلي لمباراة الزمالك.. عودة رمضان واستبعاد المغضوب عليه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:32 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق الأحمر التي ستسافر إلى الإمارات ظهر اليوم الاثنين لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

 

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في نهائي كأس السوبر المصري.

 

قائمة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

 

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبد المنعم كهربا – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

 

واستبعد رينيه فايلر اللاعبين حمدي فتحي ومحمد محمود وسعد الدين سمير بسبب الإصابة ومصفطى شوبير وصالح جمعة لأسباب فنية وإن كان صالح مغضوب عليه من الخواجة السويسري.

 

 

 

 


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