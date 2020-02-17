نجم ريال مدريد الجديد يظهر في مدرجات سانتياجو بيرنابيو

شهدت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو التي جمعت الفريقان يوم أمس الاحد وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاً منهما تواجد النجم البرازيلي الشاب رينير جيسوس في المدرجات لمتابعة لقاء فريقه الجديد .

وكان ريال مدريد قد أعلن خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية الحصول على خدمات اللاعب الشاب اليافع البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً في صفقة كلفت خزائن المرينجي مبلغ 30 مليون يورو تم دفعها لفريق نادي فلامنجو .

ومن المقرر أن يلعب رينير مع الكاستيا بالإضافة إلى أن زيدان خرج في أكثر من مقابلة صحفية أكد خلالها أنه سوف يعتمد على جيسوس في الفريق الاول للإستفادة من خبرات اللاعبين القدامى بالفريق وإكتساب الخبرة مبكراً.

وسينضم اللاعب إلى تدريبات فريق الشباب بالنادي الملكي اليوم الإثنين وسوف يتم تقديمه كلاعب جديد في الفريق يوم غداً الثلاثاء في منطقة تقديم اللاعبين الموجودة في ملعب سانتياجو بيرنابيو .

يُذكر ان ريال مدريد قد فرط في نقطتين ثمينتين في طريق الصدارة ليصبح الفارق بينه وبين برشلونة الثاني نقطة واحدة قبل كلاسيكو الأرض الذي سيقام بينهما الشهر المقبل .