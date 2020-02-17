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الصين توافق على استيراد الدواجن الحية من الولايات المتحدة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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صرحت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية في موقعها على الانترنت، اليوم الاثنين، بأنها وافقت على استيراد جميع منتجات الدواجن من الولايات المتحدة بما في ذلك تربية الطيور بالاضافة إلى لحوم الدواجن التي تمت الموافقة عليها أواخر العام الماضي.

وحظرت بكين كل تجارة منتجات الدواجن من الولايات المتحدة منذ عام 2015 بسبب تفشي أنفلونزا الطيور هناك.

ولكنها رفعت الحظر المفروض على واردات لحوم الدواجن في نوفمبر 2019 كتنازل للولايات المتحدة قبل الانتهاء من صفقة تجارية محدودة

ولا يمكن الوصول إلى أي شخص في مكاتب "أفجين" أو "كوب" الصينية عبر الهاتف.

وبلغت قيمة واردات الدواجن الحية من الولايات المتحدة 38.7 مليون دولار في عام 2013، وتضاءلت من قبل منتجات الدواجن الأخرى مثل أقدام الدجاج.

ومع ذلك، كان للحظر الأمريكي تأثير كبير على منتجي الدواجن في الصين، الذين كانوا بحاجة إلى مربي الماشية لتجديد مخزونهم. نقلًا عن رويترز.

وقال لي إن فتح واردات الطيور الحية مرة أخرى جزء من الصفقة التجارية، على الرغم من أنه أضاف أنه قد لا يكون لها تأثير كبير.

وتعد الصين ثاني أكبر منتج للدواجن في العالم وتزيد الإنتاج لسد النقص الكبير في اللحوم بعد أن قضى وباء مرض على قطيع الخنازير.

ولكن الأسعار تراجعت في الأسابيع الأخيرة بسبب الإجراءات التي اتخذتها بكين للتصدي لتفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 1700 شخص.

وأدت القيود المفروضة على نقل الماشية والعطلات الطويلة في العديد من المناطق إلى شل سلسلة التوريد، مما ترك المزارعين عالقين بمخزونات كبيرة من الطيور والبيض وتقليص الطلب مع بقاء المطاعم والمقاصف مغلقة.

وقد تم ضبط حاويات أقدام الدجاج المجمدة من الولايات المتحدة في لوجام لوجستيك، حيث تم تحويل العديد منها بعيدًا عن الصين بسبب نقص القدرة على تخزين شحنات إضافية.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الولايات المتحدة الأمريكية الصين الصفقة التجارية استيراد الدجاج

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