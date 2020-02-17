بسبب العقوبات الأمريكية.. "سامسونج" و"إل جي" تغادران إيران

هدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، الشركات الأجنبية العاملة في إيران، بعد خروج شركتي سامسونج وإل جي الكوريتين الجنوبيتين من طهران.

وكتب موسوي، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، أرفقها بصورة إزالة لوحة إعلانية ضخمة لسامسونج، في أحد شوارع إيران، هدد فيها بمنع عودة الشركات الأجنبية إلى إيران إذا غادرتها.

وبحسب ما نقل موقع قناة الحرة، قال عباس موسوي: "الإيرانيون لن ينسوا من وقف بجانبهم في الأيام الصعبة"، مضيفاً أن "عودة الشركات التي وافقت على الحظر الأمريكي إلى السوق الإيرانية صعبة للغاية".

وقد غادرت سامسونج وإل جي الكوريتين الجنوبيتين، إيران بعد العقوبات الأمريكية على طهران في 2018.

وكانت الشركتان الكوريتان توفران حصة ضخمة من المستلزمات والأجهزة والإكسسوارات السمعية والبصرية في إيران، فيما كان لسامسونغ حصة كبيرة في سوق الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.