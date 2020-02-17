"الصحة": خطة للنقل الآمن للمصرين العائدين من الصين لبيوتهم

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، كانت في استقبال المصريين عائدين من وهان وتوديعهم اليوم والاطمئنان على حالتهم الصحية بنفسها، مشددًا على أن الحالة الصحية للمصريين العائدين من الصين جيدة تمامًا وهناك جو من الفرحة تعترى المكان لإتمام قضاء فترة الحجر الصحي بصحة جيدة، وخروجهم اليوم والعودة لأسرهم بسلام.





وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أنه لم تظهر أي أعراض إصابة بفيروس كورونا على المصريين العائدين من ووهان الصينية خلال تواجدهم بالحجر الصحي بمطروح خلال الـ 14 يوم فترة حضانة الفيروس، منوهًا بأنه كان هناك اشتباك في بعض الحالات وتم نقلهم للمستشفى المخصص للعزل وإجراء التحاليل المعملية الفيروسية وجاءت نتيجتها سلبية وعادوا للحجر الصحي مرة أخرى.



