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التشكيل المتوقع لقمة الهلال وشباب أهلي دبي بدوري أبطال آسيا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:10 ص
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تشكيل الهلال وشباب اهلي دبي
تشكيل الهلال وشباب اهلي دبي
محمد الصو
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يستعد ملعب آل راشد بالإمارات، لاستضافة مباراة قوية اليوم بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب أهلي دبي ضد الهلال السعودي، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتُقام مباراة شباب أهلي دبي ضد الهلال السعودي، مساء اليوم الإثنين 17 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة.

ويدخل الهلال السعودي المباراة بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار ومواصلة التربع على صدارة الترتيب.

ويلعب الزعيم الهلالي بالمجموعة الثانية والتي تضم كل من " شباب أهلي دبي، وباختاكور الأوزبكي، وباديديه الإيراني".

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، ثم باختاكور الأوزبكي بنفس الرصيد ثانيًا ويتخلف بفارق الأهداف، ويحل شباب أهلي دبي ثالثًا وبادبديه الإيراني رابعًا، بدون أي رصيد لديهما.

موعد مباراة شباب أهلي دبي ضد الهلال السعودي بدوري أبطال آسيا
ومن المقرر أن تُقام مباراة شباب أهلي دبي ضد الهلال السعودي، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم الهلالي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
الدفاع: ياسر الشهراني، عبد الله الحافظ، هيون سو، مد الله العليان
الارتكاز: عبد الله عطيف، سلمان الفرج
الوسط الهجومي:جيوفينكو، كاريلو، سالم الدوسري
الهجوم: جوميز.

أما شباب أهلي دبي فمن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: ماجد ناصر
خط الدفاع: يوسف جابر - وليد عباس - محمد مرزوق - عبد العزيز هيكل
الارتكاز: عيد خميس - حسن إبراهيم
الوسط: كاراتابيا - هنريكي - عبد الله النقبي
الهجوم: بيدرو كوندي

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الكلمات المفتاحية

شباب الأهلي دبي ضد الهلال الإمارات

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