الهيئة القومية للتدريب الإلزامي تعتمد مركز القلب بجامعة الأزهر



من ناحيته، وجه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة للمركز والعاملين به، مثمنا الجهود التي يبذلها فريق العمل بالمركز حتى وصل إلى هذا المستوى المتميز.





واستقبل "المحرصاوي"، مدير المركز يرافقه الأستاذ أحمد قاسم، المدير الإداري للمركز، بمكتبه، وقدم له التهنئة متمنيا له مزيدا من النجاح والتميز.





ويعد مركز القلب بجامعة الأزهر، من المراكز الطبية المتميزة، وقد قام بإجراء نحو 1500 حالة قسطرة خلال عام 2019.





كما دشن أكثر من مبادرة للكشف الطبي المجاني على المرضى، آخرها مبادرة "اطمن على قلبك" بحضور رئيس الجامعة، والعديد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، كما قام بعقد العديد من الدورات التدريبية لشباب الأطباء بهدف رفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم.





جدير الذكر أن قطاع كليات الطب بالجامعة، والذي يتبعه ست مستشفيات جامعية كبرى وعدد من المراكز الطبية المتخصصة، تقدم خدمات طبية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالمجان، يعد من القطاعات المتميزة على مستوى القارة الأفريقية والمنطقة العربية.





ويقوم بتخريج أطباء وعلماء لهم بصماتهم الواضحة في كافة التخصصات، على أعلى مستوى وبمعايير تتوافق مع أحدث النظم العالمية في المجال الطبي.





كما كان سباقًا في تطبيق نظام الطب التكاملي، من خلال دعم كليات طب الأزهر الست بأحدث ما وصل إليه العلم من معامل المحاكاة خدمة للطلاب والطالبات من أبناء جامعة الأزهر.

حصل المركز الإسلامي الدولي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور علي الأمين، مدير المركز، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لوزارة الصحة.