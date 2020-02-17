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محادثات بين تركيا وروسيا بشأن التصعيد في حلب

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:50 ص
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حلب
حلب
وكالات
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أحرزت قوات الحكومة السورية، تقدمًا كبيرًا، أمس الأحد، في محافظة حلب بشمال غرب البلاد وانتزعت معظم أنحائها من قبضة المعارضة، قبل يوم من جولة جديدة من المحادثات بين تركيا وروسيا، حول التصعيد في هذه المنطقة.

                                                   

وكان تقدم القوات السورية، في حلب أثر على التعاون الهش بين أنقرة وموسكو اللتين تدعمان طرفين مختلفين في الحرب الدائرة في سوريا منذ ما يقرب من 9  أعوام ولكنهما تتعاونان للتوصل لحل سياسي.

 

وأودت الهجمات السورية في منطقة إدلب بحياة 13 جنديًا تركيًا في أسبوعين، فيما تدعم أنقرة المعارضة السورية التي تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

 

وهددت تركيا، باستخدام القوة العسكرية لدفع القوات السورية للتقهقر إذا لم تنسحب من إدلب بحلول نهاية الشهر الجاري.

 

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منطقة إدلب محادثات تركية روسية حلب القوات السورية

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