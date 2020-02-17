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5 رجال لا تستطيع المرأة مقاومة جاذبيتهم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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يتحير معظم الرجال عما تجده المرأة جذابا في شخصيتهم. إليك خمسة أنواع من الرجال لا يجدون صعوبة في الارتباط. بالتأكيد، قد ينهون تلك العلاقات، أو يتركون وراءهم حطامًا محترقًا، لكن يمتلك كل واحد من هؤلاء الرجال سمات تجعل النساء يرغبن في الارتباط به، وعلى استعداد لعض الطرف عن عيوبه الأخرى.

1- الرجل الحكيم
تحتوي عبارة "الرجل الحكيم" على عدد من المعاني المختلفة، لذلك من المهم توضيح المعنى هنا أولًا. الرجال الذين لديهم الحكمة هم من يفهمون العالم، ورأوا أشياء كثيرة وتعلموا منها. هذا يعني أنك تعلم أن التحدث أقل أهمية من الاستماع، وأنك لست ممن يتخذ قرارات سريعة.
غالبًا ما ترتبط الحكمة بالعمر... والمفاجأة! الكثير من النساء يجدن كبار السن اكثر جاذبية. اذا كنت رجلًا حكيمًا إذًا: أنت من ذوي الخبرة والمعرفة والثقة.


2- الرجل المرح
توصي الكثير من النصائح أن أفضل طريقة لكسب قلب النساء هي جعلهم يضحكن. وهناك جزء من الحقيقة في ذلك - إذا أمكنك أن تكسب قلب شخص ما وجعله يضحك، ستكون هذه اول خطوة نحو الانجذاب.
الرجل المرح هو من يستطيع ان يجعل المرأة تشعر بالسعادة عندما يكون بجانبها. وقد يتخذ ذلك أشكالًا متعددة - التخطيط للحفلات، او تحضير للمفاجات. اذا كنت رجل مرح إذًا: أنت ودود ومضحك وعفوي.

3- الرجل الناجح
ان النجاح مثير للغاية، فعندما يمكنك القيام بأشياء لا يستطيع الأشخاص الآخرون القيام بها – ستتمكن من كسب عقول الناس وجعلهم يتوقفون لمصادقتك.
الرجل الناجح هو الذي يجيد شيء ما، ويترجم تلك الموهبة إلى نجاح ملموس. اذا كنت شابًا ناجحًا إذًا: أنت رجل طموح ولديك مستقبل باهر.

4- الرجل الكريم
هناك اعتقاد خاطئ أن الرجال الأثرياء مثيرون، لكن المال وحده لا يكفي. غالبًا ما يكون الأثرياء مثيرون لأنهم ينجحون في البداية، لكن الأفضل من ذلك أن تكون رجلًا لا يمتلك الكثير من المال لكن لديه القدرة علي الانفاق بكرم وسخاء.
الرجل الكريم، بغض النظر عن مقدار ما لديه من أموال، سيكون مهتم بتجارب ومشاعر الآخرين. إذا كنت رجلا كريما اذًا: انت تحب أن تجعل الناس سعداء، وتقديم الهدايا، والقيام بأشياء من أجل الآخرين.


5- الرجل الصحي
هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها أن تكون بصحة جيدة. في كثير من الأحيان، يتخيل الرجال ان هذه الفئة تعني ان تكون رجل مفتول العضلات، ولكن الحقيقة هي أن الرجل الصحي هو من يعرف كيفية الاعتناء بصحته. هذا يمكن أن يعني العضلات، بالتأكيد، لكنه قد يعني أيضًا اتباع نظام غذائي صحي وعدم تعاطي المخدرات.

قد يعني ذلك أيضًا أنك تعرف كيفية الاعتناء بنفسك بالمعنى العاطفي. الحديث عن عواطفك ومعالجة مشاعرك ليس شيئًا يدرسه معظم الرجال. ولكن إذا كنت قادرًا على التغلب على هذه العقبة – لا تخجل من البكاء- فستكون حقًا جذابا للغاية. اذا كنت شابًا صحيًا إذًا: انت جيد المزاج، واذا تعرضت للانفعال وتسطيع السيطرة علي غضبك.

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