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لن يغني.. تصريحات نارية من هاني شاكر عن محمد رمضان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:19 ص
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هاني شاكر ومحمد رمضان
هاني شاكر ومحمد رمضان
هدى عبدالرازق
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كشف الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أن الفنان محمد رمضان، يواجه أزمة مع المصنفات الفنية بسبب ملابسه، وكلمات أغانيه، مضيفا أن أزمة رمضان ليست مع النقابة فقط.

وأشار خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه لن يعطي تصريح غناء لمحمد رمضان مرة أخرى، معلقا: "مش شايف أن محمد رمضان يمثل إضافة على المسرح".

وأضاف أن "محمد رمضان بيغني غصب عن عين النقابة، وعن عين أي حد.. هتلاقي مليون حد بيتكلم عشانه ويطلع يعمل حفلة غصب عن عين هاني شاكر"، منوها بأن "رمضان ليس منتظرا تصريح النقابة حتى يغني".

وتابع أنه لن يعطي تصريحا لرمضان رضاءً لضميره، وحفاظا على الفن المصري، والشعب المصري.
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الكلمات المفتاحية

هاني شاكر مهرجانات محمد رمضان تصاريح غناء

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