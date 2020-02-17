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صالح جمعة يطلب سماح فايلر أمام جميع اللاعبين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 09:07 ص
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فايلر وصالح جمعة
فايلر وصالح جمعة
الفجر الرياضي
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يرغب لاعب نادى الأهلى، صالح جمعة، بالاعتذار للمدير الفني للفريق، السويسري رينيه فايلر أمام اللاعبين والاعتذار له أمام الجميع.

وطلب صالح جمعة الاعتذار للمدير الفنى السويسري فى أقرب وقت ممكن، من أجل الانتظام بالمران الجماعي مع الاهلي في الفترة القادمة، وذلك بعد قرار استبعاده من جانب فايلر.

يأتى ذلك بعد تمسك صالح جمعة بالاستمرار ضمن صفوف الفريق ورفضه الخروج من الأهلي بعد وصول عرض فنلندى للحصول على خدماته فى الساعات الماضية.

يذكر ان توترت العلاقة بين صالح جمعة وفايلر بعد الغياب عن المران بدون أباب وقيامه بانتقاد فايلر فى أحد التدريبات.
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