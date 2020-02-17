محافظ أسوان: نسبة الإشغال في الفنادق وصلت إلى 90%

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان: إن افتتاح مهرجان أسوان الدولي الثامن، يؤكد الاهتمام بالثقافة والفنون، موضحًا أنه شارك في المهرجان نحو 23 فرقة فنون شعبية، منها 13 فرقة أجنبية.



وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، إلى أن مهرجان أسوان يلقي اهتمام المثقفين من مختلف دول العالم، وإلى أن المحافظة بها مخزون هائل من الإبداع الإنساني، والموروث الثقافي المرتبط بأفريقيا.



وعن وضع السياحة بالمحافظة، أكد أن الوضع جيد جدًا، ومطمئن، حيث تصل نسبة الإشغال في الفنادق إلى 90%، وبعض الفنادق تخطت هذه النسبة.

