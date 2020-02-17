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تصريح مثير من نجم ريال مدريد قبل موقعة برشلونة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:57 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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علق حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا على مواجهة برشلونة مطلع الشهر القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وفقد ريال مدريد نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة على لقب الليجا بعد التعادل الإيجابي 2-2 أمام سيلتا فيجو في الأسبوع 24 من الليجا.

 

وقال كورتوا في تصريحات له عقب اللقاء: "برشلونة ليس سيئا كما يوصفهم الصحافة, هم يفوزون بمبارياتهم وسيكونون في مستواهم في البرنابيو بعد أسبوعين".

 

ويلتقي ريال مدريد مع برشلونة في كلاسيكو الأرض يوم 1 مارس القادم على ملعب سانتياجو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني.

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الكلمات المفتاحية

ريال مدريد تيبو كورتوا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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