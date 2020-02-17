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توتنهام يخطط لضم نجم آستون فيلا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:40 ص
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آستون فيلا
آستون فيلا
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي توتنهام رفضوا التعاقد مع جاك جريليش نجم أستون فيلا بسعر رخيص في عام 2018.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن توتنهام كان قريبًا من التعاقد مع جريليش قبل 18 شهرًا مقابل 6 ملايين إسترليني فقط.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مسئولي أستون فيلا كانوا مستعدين لبيع جريليش بهذا السعر الزهيد بسبب حاجة النادي للأموال بسبب وجود أزمة اقتصادية كبيرة في ذلك الوقت.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن دانييل ليفي رئيس توتنهام رفض إبرام الصفقة لأنه اعتقد أن أستون فيلا يمكنه الموافقة على رحيل جريليش مقابل 4 أو 5 ملايين إسترليني فقط.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه خلال فترة قليلة تم بيع أستون فيلا إلى ملاك جدد هم : ناصف ساويرس وويس إدنس ولذلك لم يعد النادي في حاجة إلى بيع جريليش.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن توتنهام سعى في ذلك الوقت لتقديم عرض جديد تبلغ قيمته 20 مليون إسترليني ولكن ليفي كان يعلم أنه سيتم رفضه لذلك انسحب توتنهام من الصفقة.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن الكثير من التقارير ربطت جريليش بالرحيل إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل مقابل 80 مليون إسترليني.
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