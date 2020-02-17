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مفاجأة .. ليفربول قد يتوج بالدوري الإنجليزي لعام 2014

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:29 ص
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ليفربول
ليفربول
عبدالقادر عرابي
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فجرت تقارير صحفية إنجليزية، مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الدوري الإنجليزي لعام 2014، والذي خسره ليفربول في الأشواط الأخيرة لصالح مانشستر سيتي.


ووفقاً لما ورد عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن أزمة إستبعاد فريق مانشستر سيتي من االبطولات الأوروبية لمدة ثلاث سنوات، قد تمتد للفترة من 2012 وحتى 2016، والذي تم إتهام النهادي خلالها بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.


وأضافت التقارير، أن مسئولي الإتحاد الإنجليزي قد يقوموا بفتح تحقيق في الأزمة خلال الفترة المذكورة، وإذا ثبت الأمر عللى مانشستر سيتي، قد يتم خصم بعض النقاط من رصيد الفريق بأثر رجعي.


وحسم مانشستر سيتي دوري 2014 برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب النقاط 84، وبالتأكيد قد ينال ليفربول اللقب في حال تأكيد خصم النقاط.


ويعد ليفربول في مهمة سهلة هذا الموسم للحصول على لقب الدوري الإنجليزي 2019/2020، إلا أنه قد ينال اللقب التاسع عشر في تاريخه، قبل نهاية الموسم الجاري.


وإشتهر دوري 2014 بزحلقة جيرارد الشهيرة خلال مباراة تشيلسي التي خسرها ليفربول، والتي تسببت في تحويل مسار اللقب من ليفربول نحو مانشستر سيتي.


وكان الإتحاد الأوروبي "يوفيا" قد وقع عقوبة على مانشستر سيتي يوم الجمعة الماضية، بحرمانه من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة ثلاث أعوام، مع تغريمه مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني، بسبب إنتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.
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