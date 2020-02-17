Advertisements
جوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي وثلاثي ينافس عليه
الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:10 ص
Advertisements
أمل الحلفاوي
Advertisements
شارفت رحلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا على الانتهاء مع مانشستر سيتي، وتكهنت بعض التقارير الصحفية أن نهايته تكون في الموسم المقبل.
جاء ذلك بعد قرار الإتحاد الأوروبي بحرمان النادي الإنجليزي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.
وحسب ما أوضحت شبكة "le10sport " الفرنسية، فإن المدرب الإسباني من المحتمل أن لا يكمل عقده مع مانشستر سيتي، علمًا بأن عقده مع السيتي يمتد حتى صيف 2021.
وأوضح المصدر أن باريس سان جيرمان يتابع آخر تطورات مستقبل بيب جوارديولا، كما أن برشلونة يحلم بإستعادة جوارديولا الذي قاد برشلونة بين عامي 2008 و 2012.
بالإضافة إلى يوفنتوس الذي يعد من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات بيب جوارديولا، كما أنهم على إستعداد لمنح المدرب "شيك على بياض" لإغراءه بتدريب الفريق.
Advertisements