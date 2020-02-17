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جوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي وثلاثي ينافس عليه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:10 ص
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جوارديولا
جوارديولا
أمل الحلفاوي
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شارفت رحلة المدرب الإسباني بيب جوارديولا على الانتهاء مع مانشستر سيتي، وتكهنت بعض التقارير الصحفية أن نهايته تكون في الموسم المقبل.


جاء ذلك بعد قرار الإتحاد الأوروبي بحرمان النادي الإنجليزي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.


وحسب ما أوضحت شبكة "le10sport " الفرنسية، فإن المدرب الإسباني من المحتمل أن لا يكمل عقده مع مانشستر سيتي، علمًا بأن عقده مع السيتي يمتد حتى صيف 2021.


وأوضح المصدر أن باريس سان جيرمان يتابع آخر تطورات مستقبل بيب جوارديولا، كما أن برشلونة يحلم بإستعادة جوارديولا الذي قاد برشلونة بين عامي 2008 و 2012.


بالإضافة إلى يوفنتوس الذي يعد من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات بيب جوارديولا، كما أنهم على إستعداد لمنح المدرب "شيك على بياض" لإغراءه بتدريب الفريق.
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