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أزمة السيتي تطيح بـ دي بروين خارج أسوار الفريق

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:08 ص
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بوابة الفجر
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يرغب فريق ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمنتخب البلجيكي، كيفين دي بروين، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


جاء قرار ريال مدريد في التعاقد مع دي بروين، الأزمة الجديدة التي لحقت بفريق مانشستر سيتي، وهي حرمان الفريق من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، وتغريمه 30 مليون يورو.


وبحسب صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع كيفين دي بروين، مستغلا الوضع الحالي للفريق الإنجليزي.


وتابعت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سوف يستغل ثنائي المنتخب البلجيكي إيدين هازارد وتيبو كورتوا لاعبا القريق، في إقناع كيفين دي بروين للإنضمام للفريق الملكي.


وأتمت الصحيفة، أن الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلنج، لاعب فريق مانشستر سيتي، على أجندة ريال مدريد أيضاً، ويرغب الملكي في إقناع الثنائي للإنضمام للفريق في الفترة المقبلة.
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