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السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:56 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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ينتظر عشاق ومحبي الكرة المصرية بشغف كبير مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري حيث يدخل الأحمر المباراة بطلا لبطولة الدوري المصري بينما الزمالك للكأس.


موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري

ومن المقرر أن تُقام قمة الأهلي ضد الزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري في تمام السابعة من مساء الخميس الموافق 20 فبراير بتوقيت القاهرة، حيث يحتضن ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة القمة المصرية المنتظرة.


تردد قناة أبو ظبي الرياضية

ويستعرض موقع الفجر الرياضي فيما يلي تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري المقرر إقامته في دولة الإمارات حيث تُنقل المباراة عبر القمر الصناعي "نايل سات":


التردد: 11804

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500 .


اختر مذيعك بنفسك أحدث إبداعات أبو ظبي الرياضية

ولأول مرة خصصت قناة أبو ظبي الرياضية لمتابعيها خلال مباراة السوبر المصري ميزة إختيار المعلق حيث تتوافر 4 قنوات صوتية بـ4 معلقين أحدهم أجنبي للسوبر المصري بين الأهلي والزمالك.


ومن المقرر أن يتواجد ثلاثة معلقين عرب هم: على سعيد الكعبي، وفارس عوض، وعصام عبدة للتعليق العربي، بينما خصصت القناة الصوتية الرابعة لمعلق إنجليزي، لتتيح للجاليات الأجنبية التي تهتم بفريقي الأهلي والزمالك متابعة قمة السوبر المصري.
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