الهلال السعودي ضد الأهلي الإماراتي.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة





ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره شباب الأهلي الإماراتي، مساء اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير الجاري، على ملعب آل راشد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.





ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق شاهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.





وعلى الجانب الأخر تلقى شباب الأهلي هزيمة قاسية أمان فريق باختكور بهدفين مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.





ويحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية، متساويًا بالنقاط مع فريق باختاكور الأوزبكي، فيما يأتي فريق شاهر خوردو وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي، في المركزين الثالث والرابع.





موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا:-



من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا:-



تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.





التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة شباب الأهلي:-



حراسة المرمى: عبدالله المعيوف



خط الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، هيون سو، مدالله العليان



خط الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج



خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، هتان باهبري، سيباستيان جيوفينكو



خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس