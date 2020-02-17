Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهلال السعودي ضد الأهلي الإماراتي.. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال ونظيره شباب الأهلي الإماراتي، مساء اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير الجاري، على ملعب آل راشد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.


ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق شاهر خودرو الإيراني بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة.


وعلى الجانب الأخر تلقى شباب الأهلي هزيمة قاسية أمان فريق باختكور بهدفين مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الآسيوية.


ويحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة الثانية، متساويًا بالنقاط مع فريق باختاكور الأوزبكي، فيما يأتي فريق شاهر خوردو وباختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي، في المركزين الثالث والرابع.


موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة، والرابعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الواحدة ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال آسيا.


التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة شباب الأهلي:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهي، هيون سو، مدالله العليان

خط الوسط: عبد الله عطيف، سلمان الفرج

خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري، هتان باهبري، سيباستيان جيوفينكو

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس


التشكيل المتوقع لشباب الأهلي في مواجهة الهلال:-

حراسة المرمى: ماجد ناصر

خط الدفاع: يوسف جابر، وليد عباس، محمد مرزوق، عبد العزيز هيكل

خط الوسط: عيد خميس، حسن إبراهيم

خط الوسط الهجومي: كاراتابيا، هنريكي، عبد الله النقبي

خط الهجوم: بيدرو كوندي
Advertisements

أخبار تهمك

ريال مدريد ضد سيلتا فيغو| ملامح من تعادل الميرينجي المخيب .. عودة برشلونة الأبرز

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ يوم

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ ساعة و 25 دقيقة

كورتوا يكشف سر التعادل مع سيلتا فيجو في الليجا

منذ حوالي 3 ساعات

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة الا ربع

هاني شاكر يفجر مفاجأة بشأن محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يحذر طلاب المدارس من "لعبة الموت".. ويوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة السيتي تطيح بـ دي بروين خارج أسوار الفريق

منذ 35 دقيقة

هاني شاكر يحرج عمرو أديب على الهواء بسبب "بنت الجيران"

منذ حوالي 6 ساعات

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

جوارديولا يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي وثلاثي ينافس عليه

منذ 33 دقيقة

4 حراس في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس.. ومفاجآت البدري تتواصل

منذ حوالي 13 ساعة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

خالد بيومي يوضح لماذا الأهلي أقوى من الزمالك؟

منذ حوالي 5 ساعات

موقف رئيس الزمالك من حضور الألتراس مباراة الترجي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:18 ص

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

السوبر المصري| مفاجأة مدوية في تردد قناة أبو ظبي الرياضية ناقلة قمة الأهلي ضد الزمالك

06:56 ص

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

06:50 م

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

08:37 ص

أزمة السيتي تطيح بـ دي بروين خارج أسوار الفريق

07:08 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status