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بعد سقوط إنتر ميلان.. ماذا يفعل يوفنتوس ليحصد لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:32 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
حسام مجدي
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تعرض نادي إنتر ميلان الإيطالي إلى الهزيمة على يد نظيره نادي لاتسيو أمس الأحد 16 فبراير ضمن منافسات الجولة الرابعة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


إنتر ميلان يخسر صدارة الدوري الإيطالي ويتراجع في الترتيب

وبهذه النتيجة خسر نادي إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بل وتراجع في الترتيب ليتواجد في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.


بينما صعد نادي لاتسيو إلى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 56 نقطة.


الفرصة أمام يوفنتوس للسيطرة على الصدارة

وتعتبر هزيمة إنتر ميلان أمس على يد نادي لاتسيو فرصة كبيرة لنادي يوفنتوس ليسطر على الصدارة على الرغم من فارق النقاط البسيط مع لاتسيو ولتبعد الإنتر عن المنافسة قليلا.


ويحتل نادي يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 57 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن نادي لاتسيو الوصيف.


كيف يفوز يوفنتوس بالدوري الإيطالي؟

وعلى الرغم من عودة يوفنتوس للصدارة وابتعاد إنتر ميلان عن المنافسة بشكل مؤقت ولكن لازال يتبقى 14 جولة على انتهاء الدوري الإيطالي بل والمنافسة اشتعلت أكثر الآن بين أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.


ولكن هناك بعض المحاولات التي تقرب يوفنتوس أكثر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم يستعرضها لكم موقع "الفجر" كالآتي:


سيواجه نادي يوفنتوس نظيره نادي سبال المباراة القادمة في الدوري الإيطالي ثم يواجه نادي ليون في دوري أبطال أوروبا ولكنه سيعود بعد ذلك لمواجهة نادي إنتر ميلان يوم الأحد 1 مارس في بطولة الدوري.


ويجب على نادي يوفنتوس أن يفوز على نادي إنتر ميلان بإعتبار ليبعده عن المنافسة بشكل كبير على الصدارة حيث سيصبح فارق النقاط بينهما إلى 6 نقاط بإعتبار أن الإنتر لم يخسر مباراته القادمة في الدوري.


وسيتبقى لليوفي منافس واحد وهو نادي لاتسيو بشكل مباشر وفي حالة لم يتعثر في مبارياته في الدوري فسيتبقى مواجهة مباشرة بين الفريقين يوم 26 إبريل في بطولة الدوري وسيتعين على يوفنتوس الفوز بهذه المباراة وعدم التعثر في مبارياته الماضية ليحسم لصالحه لقب الدوري بشكل كبير جدا حيث سيتبقى له 4 مباريات فقط في البطولة.


ولكن هل سيتمكن يوفنتوس بالفعل من تحقيق هذه المعادلة وحصد لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم أم سيتعثر السيدة العجوز في منتصف الطريق ويصعب الموقف على نفسه من جديد؟


موعد مباراة يوفنتوس القادمة

ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي سبال يوم السبت القادم 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
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