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أحداث الحلقة الـ32 من مسلسل 'الأخ الكبير'.. إصابة حربي وهروب كريم

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:50 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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تعتبر أحداث الحلقة ال32 من مسلسل الأخ الكبير من أهم الأحداث التي جاءت خلال ال31 حلقة الماضية.


ودارت أحداث الحلقة ال32 من مسلسل "الأخ الكبير" حول تمكن كريم من الوصول الى مخبأ حربي وذهب اليه لكي يقتله، ولكنه لم يستطع لوصول ملقاط وسبارس برفقة رجال الشرطة.


وقد أصيب حربي برصاصة في ذراعه من قبل كريم قبل هروبه من الشرطة.


وفي سياق أخر يتم عرض مسلسل "الأخ الكبير" من السبت الى الأربعاء على قناة Cbc دراما في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، والتاسعة مساء بتوقيت السعودية.


وشارك في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" كلا من محمد رجب، هبة مجدي، عبير صبري، أشرف زكي، ايهاب فهمي، والعديد من النجوم الكبار.
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