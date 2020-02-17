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يوفنتوس يقترب من صفقتين مميزتين بإشراف رايولا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:03 ص
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يوفنتوس
يوفنتوس
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس يعمل مع وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا على التعاقد مع صفقة جديدة في الفترة المقبلة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن رايولا صرح مؤخرًا أنه يتواصل مع مسئولي يوفنتوس بشأن ضم بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالإضافة إلى لاعبين آخرين.

وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يعمل مع رايولا لإتمام صفقة الهولندي ريان جرافينبيرش نجم آياكس أمستردام الهولندي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن جرافينبيرش يعتبر من أبرز المواهب حاليًا في الكرة الهولندية على الرغم من صغر عمره، حيث يبلغ 17 عامًا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن يوفنتوس قام بالمفاوضات الأولى بشأن صفقة جرافينبيرش كما أن رايولا يرحب بانضمام النجم الهولندي إلى صفوف السيدة العجوز.

وكشف الموقع الإيطالي أن رايولا هو أيضًا من عمل على انتقاب المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إلى يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
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