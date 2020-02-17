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طارق الجنايني ومحمد أمين يكشفان كواليس مسلسل "مملكة إبليس"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:40 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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كشف المنتج طارق الجنايني و المؤلف محمد أمين لمسلسل "مملكة ابليس"، عن ميزانية هذا المسلسل.


وكشفا كلا من "الجنايني" و"أمين" عن بعض الكواليس خلال استضافتهم في برنامج "القاهرة الأن" مع الإعلامية "لميس الحديدي" على قناة "العربية الحدث".


وسرد "أمين" بعض التعليقات التي تلقاها في بداية عمله قائلا: في ناس من الوسط الفني كانت دايما بتقولنا انتم متشافين على الانترنت بس، وفي مسلسلنا الأول "نيران صديقة" اتقالنا احنا مكناش بنشوف عربي نهائيا.


وعلق "الجنايني" قائلا: الناس كانت بتحلل حاجات في المسلسل احنا نفسنا مفكرناش فيها، والتليفزيون حاليا بيتوجه انه يكون منصة للاخبار والرياضة والعالم دلوقتي بقا بنسبة 73% حياتهم كلها تليفون وايباد وتقدري تتابعي اللي عوزاه في اي مكان ودي ميزة الانترنت.


واضاف قائلا: معنديش مشروع تاني في حياتي فوق ال 12 حلقة، وحاليا شغالين على مسلسل "سوتس" وهنحولوا من أمريكي لمصري.


واختتم "الجنايني" حديثه قائلا: استعنا بشخصيات كرتونية عشان تكون مؤثر بديل لاستخراج جثة اتدفنت من ثلاث أيام، وعن طريق فيلم "Bird Box" فكرنا في ظهور اغاني كثيرة من زمن الفن القديم.


وفي سياق أخر شارك في بطولة مسلسل "مملكة ابليس" كلا من صبري فواز، ايمان العاصي، أحمد داوود، رانيا يوسف، سلوى خطاب.
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