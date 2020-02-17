تدريب 120 طبيب امتياز بجامعة طنطا حول "أفضل الممارسات في سحب الدم"

أكدت الدكتورة منال عبد الواحد عيد، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية طب طنطا، أنه تم تدريب 120 طبيب امتياز و88 من هيئة التمريض بالجامعة حول "أفضل الممارسات في سحب الدم"، وفقا للقواعد المثلى التي توصي بها منظمة الصحة العالمية من أجل تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى بإقليم الدلتا.





جاء ذلك خلال ورشة العمل المجانية التي نظمتها كلية الطب بطنطا، والتي انتهت فعالياتها اليوم، حيث تضمنت الورشة مجموعة من المحاضرات النظرية، واختتمت اليوم بالتدريب العملي على قواعد سحب الدم، كما تم التدريب أيضا على استخدام النظام الجديد لسحب الدم الأمن، وذلك بمعمل المهارات بكلية الطب، ومنح المتدربين شهادات معتمدة من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبي المستمر.



