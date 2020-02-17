ماليك إيفونا يوضح سبب رحيله عن الأهلي

وأكد إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

وأكد إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.