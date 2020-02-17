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ماليك إيفونا يوضح سبب رحيله عن الأهلي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:03 ص
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ايفونا
ايفونا
محمد جمال
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تحدث النجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب النادي الأهلي السابق عن فترة ت اجده مع النادي الأهلي وعن سبب رحيله عن الفريق.

وأكد إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالي الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

وقال إيفونا عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنا مكنتش عاوز أحترف في الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصيني كان كبير وكان من الصعب رفضه".
وأضاف: "كان نفسي أكمل في الأهلي وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله علي كل شيء".

وأتم: "سأزور مصر قريبًا وبالأخص النادي الأهلي وأتمنى رؤيتكم قريبًا".
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