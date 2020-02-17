عاجل.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من الغناء في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة





موضحًا أن شرطة السياحة قامت بإجراءات المنع إيمانًا بقرار مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي.





ووجه الشكر لاجهزة الشرطة السياحة وأجهزة الدولة للتعاون لمنع ظاهره المهرجانات من التفشي في المجتمع المصري صرح بذلك طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين.

أعلن منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع عمر كمال، الأن من الغناء في حفل زفاف بفندق نوفيتيل المطار.