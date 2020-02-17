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عصام شلتوت يدافع عن محمد رمضان بعد إلغاء حفل السوبر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:20 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أكد النقاد الرياضي عصام شلتوت، قرار الإعتذار من مشاركة الفنان محمد رمضان، في حفل السوبر يوم الخميس الجاري، ومشاركة محمد حماقي، بدلا منه.





وقال عصام شلتوت، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "القاهرة إلان" مع لميس الحديدي" السوشيال ميديا بقت مأفورة وهذا العنف غير مبرر وتطرف غير مفهوم ضد محمد رمضان، مشيراً إلى أن ليس دفاعًا عن محمد رمضان، وإنما هناك جماعات ضغط من قبل بعض الفنانيين لإثارة مشاعر الشباب واستقطابهم، مضيفًا: "ممكن نقومه بس منقتلوش".




وأضاف "فجأة أصبح محمد رمضان، وأفلامه مفسدة للجيل وظهوره غير مبشر، وما قصة ربط ذلك بقصة الطيار الموقوف أبو اليسر اشمعنى دلوقتي".
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