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حسن شاكوش: ورحمة أبويا مضيت تعهد في نقابة الموسيقيين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:07 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن علاقته بنقابة الموسيقين وإجتيازه إختبارا بها.


وعلق "شاكوش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة Mbc مصر قائلا: انا رايح الحفلة عشان افرح كل الناس اللي بتحبنا مش رايح مقابل حاجة.


وتابع "شاكوش" قائلا: انا وعدت الاستاذ هاني شاكر اننا هنغير الكوبليه ورحمة أبويا انا مضيت تعهد في نقابة الموسيقيين اني مش هقول اي كلام فيه إسفاف بعد نزول اغنية "بنت الجيران".


وفي سياق أخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.


وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.
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