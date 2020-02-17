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حسن شاكوش يكشف تفاصيل تشغيل مقطع الخمور في حفل الأستاد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:10 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عن الملابسات التي حدثت أثناء حفل عيد الحب باستاد القاهرة.


وقال حسن شاكوش خلال مكلمه هاتفية مع الأعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أن كل النجوم التي شاركت في حفل الاستاد، قامت قبل بحفل بعمل بروفة ماعدا انا وعمر كمال، وذلك لإن كنا نقوم بإحياء حفل أخر في مدينة بورسعيد.



وأضاف "وبعد وصولي إلى الاستاد طالب مني شخصان بإن اتصالح مع زميلي عمر كمال، ونخرج على المسرح دون أي مشاكل، وبعد ذلك أعطيت الديجي فلاشتين وهو قام بتشغيل الفلاشة القديمة التي وعدت بيها الفنان هاني شاكر، بعدم تقديمها مرة أخرى، وهو قام نقلها عن الطريق الغلط.




وكان أصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسقية قرار بعدم التعاون مع مطربي المهرجانات، ومن يقوم بذلك سيتم تحيولة لمسأله قانونية.
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