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حسن شاكوش: أنا كنت لعيب كورة.. أنا مش متسول (فيديو)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:04 ص
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حسن شاكوش
حسن شاكوش
روان هيثم محمد
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كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن سعادته بالحفل الذي أحياه بعيد الحب في استاد القاهرة.


وكشف "شاكوش" خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عن ما فعله بعد إحياءه هذا الحفل قائلا: انا بعد ما خلصت الحفلة وربنا كرمني، قولت اروح اطلع حاجة لله من كتر فرحتي، وقبل الحفلة كنت واقف مع عمر وكنت هعيط.


وتابع "شاكوش" قائلا: انا قبل ما اغني كنت لعيب كورة انا وعمر، احنا مش متسولين وكانت امنية حياتي اني اكون وسط كل الجمهور ده وامثل مصر.


وفي سياق أخر حقق "شاكوش" نجاحاً كبيراً بعد طرحه لأغنية "بنت الجيران"، التى غناها بصحبة عمر كمال، وحققت ما يقرب من 100 مليون مشاهدة على اليويتوب.

وشارك "شاكوش" فى حفل عيد الحب باستاد القاهرة بصحبة العديد من نجوم الغناء مثل تامر حسنى ونانسى عجرم ووائل جسار.
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