Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين تعلن عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1765

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:05 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبد الله الميهي
Advertisements
أعلنت الصين، عن ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 1765 حالة، وذلك في نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.

وكشفت سلطات إقليم هوبي في الصين، عن تسجيل 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وكانت أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" في اليابان بفيروس كورونا.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 355 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

وأعلنت دول أخرى من بينها إيطاليا وهونج كونج وكوريا الجنوبية وكندا، أنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفيات كورونا كورونا فيروس كورونا الصين

أخبار تهمك

عمرو أديب يحذر طلاب المدارس من "لعبة الموت".. ويوجه رسالة مهمة لأولياء الأمور

منذ حوالي 4 ساعات

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

منذ حوالي 3 ساعات

4 حراس في قائمة الفراعنة لمعسكر مارس.. ومفاجآت البدري تتواصل

منذ حوالي 8 ساعات

هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

منذ حوالي 13 ساعة

خطوة مفاجئة من الأهلي ضد بكاري جاساما قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

هاني شاكر يفجر مفاجأة بشأن محمد رمضان

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

حسن شاكوش يخرج عن صمته ويرد على نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صفحات المساجد عبر "فيسبوك" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" عن مصاب كورونا: "مش مريض.. ولكنه حامل للفيروس" (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الأحد 16-2-2020

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

منذ حوالي 8 ساعات

هاني شاكر يحرج عمرو أديب على الهواء بسبب "بنت الجيران"

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:50 م

"المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر

طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض

11:31 م

هاني شاكر يفجر مفاجأة بشأن محمد رمضان

12:02 ص

مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة

08:37 ص

تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة

01:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ..ونجحت ثورة الدراما

DMCA.com Protection Status