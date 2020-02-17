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160 متدربا في المرحلة الثانية لبرنامج البابا تواضروس للتعليم الكنسي بصنبو وديروط

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:32 ص
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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نظم فريق تدريب ١٠٠٠ معلم كنسي، لإيبارشية صنبو وديروط للأقباط الأرثوذكس، أمس الأحد، حلقة تدريبية لخدام الإيبارشية.

جاء ذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لتطوير التعليم الكنسي، حضرها ما يزيد عن ١٦٠ خادما وخادمة.

وتم توزيع المشاركين على ٦ ورش مختلفة اعتمدت على مصادر التعليم الخمسة التي يتبناها البرنامج، وهي الكتاب المقدس والليتورجيا والآباء وتاريخ الكنيسة والهوية القبطية.

واعتمد المدربين على استخدام أساليب التعليم التفاعلي والمشاركة والعصف الذهني خلال الورش التدريبية.
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الكلمات المفتاحية

التعليم الكنسي البابا تواضروس

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