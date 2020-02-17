هاني شاكر: مطربي المهرجانات حققوا أمولاً طائلة من "المخدرات والحشيش" (فيديو)

قال الفنان هاني شاكر، إن مطربي المهرجانات استطاعوا أن يحققوا أمولًا كبير جدًا من المخدرات والحشيش في أغانيهم، معقبًا: "إحنا بندور على فن مصر المحترم الجميل، وما ينفعش الكلام ده بصراحة"



وتابع "شاكر"، أن هناك 3 من مطربي المهرجانات تقدموا لاختبارات النقابة، ونجحوا، ولكن لم يصبحوا أعضاء بالنقابة، معقبًا: " حسن شاكوش لسه ما أخدش عضوية النقابة، والنجاح كان خطوة أولي للإنضمام".



ولفت إلى أنه أغلق باب إنضمام مطربي المهرجانات لنقابة الموسيقيين، خاصة أن "ِشاكوش" وعده بإزالة الألفاظ الخارجة من أغنية "بنت الجيران" ولم يلتزم بهذا الأامر.

