الجيش اليمني يقتل 18 حوثيا أثناء محاولتهم التسلل للجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني، من التصدي في سلسلة جبال جرشب لهجوم مجموعة من ميليشيات الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش في الجوف.

ووفقا للمعلومات الواردة فإنه تم قتل أكثر من 18 عنصرًا حوثيًا، وإصابة آخرون بجروح مختلفة.

وشن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية في جبهة الغيل والمحزمات والجرشب، استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي ومخزن سلاح وآليات قتالية وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، أفصح عن أن مليشيا الحوثي استحوذت في 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.





وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن والمفترض أن يُنشر قريباً إنه إضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة التي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات الحوثيون يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية.