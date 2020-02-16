محمد بركات: المنتخب سيستحسن والبداية كانت غير جيدة

تحدث محمد بركات مدير المنتخب الوطني، عن ثقة اللاعبين فى الجهاز الفنى، مؤكدًا أن نجاح أى منظومة تأتي بسبب وجود الثقة بين جميع الأفراد، وثقة لاعبي المنتخب الوطني سيكون سبب في تحقيق الكثير من البطولات .





وقال بركات في تصريحات لبرنامج البريمو الذي يقدمه محمد فاروق على قناة ten ، أن المنتخب سيتحسن خلال الفترة القادمة ، مشيراً إلى أن البداية كانت غير جيدة لكنها مع الوقت ستتحسن كثيراً بعودة جميع العناصر المهمة للمنتخب الوطني.





وأضاف بركات :" نتطلع خلال الفترة المقبلة إلى الثقة الكبيرة للاعبين في الجهاز الفني للفراعنة لأنه العامل الأساسي الذي يقودنا إلى تحقيق الإنتصارات والألقاب .





ويذكر أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري قد إجتمع اليوم مع جهازه المعاون المكون من محمد بركات وأحمد أيوب وطارق مصطفي وسيد معوض وأيمن طاهر لوضع خطة الاستعداد لمباراتى توجو فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية.