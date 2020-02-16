طلب مفاجئ من فايلر لحسام عاشور واللاعب يرفض





عرض رينيه فايلر المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمر على حسام عاشور قائد الفريق، يخص مباراة السوبر المصري.





ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير على ملعب محمد بن زايد بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرض على حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، عدم السفر مع بعثة الفريق إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي بسبب استياء اللاعب من عدم المشاركة.





وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار، أن فايلر طلب من شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، العرض على حسام عاشور عدم السفر مع الفريق خاصة أنه لن يشارك في المباراة.





وتابع عمر ربيع، أن عاشور رفض عرض فايلر وأصر على تواجده مع بعثة الأهلي من أجل مساندة اللاعبين رغم عدم مشاركته.