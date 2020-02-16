موعد مباراة الاهلي ضد إستقلال طهران الاثنين 17 / 2 / 2020 دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تقام يوم غداً الإثنين مباراة الاهلي ضد إستقلال طهران والتي ستجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد جابر الاحمد الدولي في العاصمة الكويتية لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز ما جاء في الجولة الأولى من المجموعة بالإضافة إلى توقيت متابعة المباراة والقنوات الناقلة لها .

مباراة الاهلي ضد إستقلال طهران

وكان الأهلي في الجولة الأولى قد تعادل مع فريق نادي الوحدة الإماراتي بهدف لكل فريق على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة .

في الوقت الذي تعادل فيه فريق نادي إستقلال طهران الإيراني مع مضيفه الشرطة العراقي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب فرانسو حريري .

توقيت متابعة مباراة الاهلي ضد إستقلال طهران

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد إستقلال طهران على الهواء مباشرةً

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف .