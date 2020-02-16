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خبير: طفرة كبيرة بصناعة المدفوعات الإلكترونية خلال السنوات المقبلة

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:21 م
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أحمد جابر
أحمد جابر
أمنية فوزي
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قال أحمد جابر، المدير العام لمنطقة شمال أفريقيا لإحدى شركات الكروت مسبوقة الدفع، إن مدفوعات المصريين من خلال الكروت تتمثل في 3 أشياء هم بالترتيب الأزياء والمأكل والمأكولات السريعة والذين يمثلون أكثر من 32% من مدفوعات المصريين، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك بدأت تدخل سلاسل السوبر ماركت في السباق وأصبح لها وجود كبير، ويليها محطات البنزين والتي تستقبل مدفوعات إلكترونية بصورة كبيرة ولكن في الخارج وليس في مصر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أنه يتمنى أن يحدث توازنًا ليس في الأكل والشرب فقط ويستطيع المواطن دفع مصروفات الدراسة بالكارت أي المدفوعات الإلكترونية وجميع الاحتياجات الخاصة به، مشيرا إلى أن المواطن ينفق أموالا طائلة على الأدوية ولكنها ما زالت بالكاش وكذلك العيادات، موضحا أن هذا المجال يعد أكثر المجالات في المدفوعات، لافتا إلى أن هناك اختلافات بين المواطنين في طريقة الدفع، فهناك من يفضل بالدفع عن طريق الكارت، ومن يفضل الدفع عن طريق نظام "كيو آر كود"، والذي تم إطلاقه في مصر منذ 3 سنوات وتبنى الفكرة البنك المركزي.

وأشار إلى أن صناعة المدفوعات الإلكترونية في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة، موضحًا أن عدد التجار الذين يقبلون الكروت الذكية وعدد مستخدمي هذه الكروت في زيادة مستمرة نتيجة للمبادرات التي تقوم بها الدولة، مؤكدًا أن المواطنين سيشعرون بقيمتها الحقيقية خلال الفترة المقبلة.
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