سايس بوسط البلد: شغال قانوني وبعمل في اليوم 200 جنيه (فيديو)

قال طارق عبدالحكيم، سايس بمنطقة وسط البلد، إن شكوى أصحاب السيارات تكون من السايس صاحب الأسلوب السيىء، وليس من جميع السياس.



وأشار "عبدالحكيم"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنه يعمل بشكل قانوني، منذ 8 سنوات، مضيفا: "أنا كنت نقاش، وجالي مرض في رجلي ومقدرتش أكمل شغل، فاشتغلت سايس".



وعن قيمة ما يتحصل عليه السايس من عمله، عقب، "ده رزق كل واحد.. بس ممكن يعمل السايس 200 جنيه في اليوم".

