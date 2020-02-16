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خاص.. في أول رد له "حمو بيكا" يحمل "شاكوش" مسئولية قرار النقابة.. ويؤكد: "جمهورنا هيرد"

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:05 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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علق مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا، على قرار نقابة الموسيقيين، بمنعهم من الغناء، بشكل عام قائلًا :"جمهورنا وأخواتنا اللي هيردوا مش إحنا"، مؤكدًا أن القرار لن يؤثر على عمله خارج مصر.


وقال "بيكا" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، بعد قرار نقابة الموسيقيين: "طول عمري شغلي واقف مش جديد عليا"، في إشارة منه إلى عدم تمكنه من الحصول على تصاريح إقامة الحفلات، مؤكدًا أن أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، بحفل استاد القاهرة أمس، هي السبب في قرار نقابة الموسيقيين الصارم، لاحتوائها على "خمور وحشيش" على حد قوله.

 

وصرح الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين،  بأن هناك شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع المصري على الحالة السيئة التي باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغاني المهرجانات.

 

وأشار في بيان له، بأن المهرجانات نوع من أنواع موسيقى وإقاعات الزار وكلماتها تحمل إيحاءات غير لائقة ترسخ لعادات وايحاءات غير أخلاقية في كثير منها، حيث أفرزت هذه المهرجانات مايسمي بمستمعي الغريزة وأصبح مؤدي المهرجان هو الأب الشرعي لهذا الانحدار الفني والأخلاقي وقد أغرت حالة التردي هذه بعض نجوم السينما في المساهمة الفعالة والقوية في هذا الإسفاف.

 

وصرح بأن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط ولكن أيضا هناك شروط عامة يجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات التي لاتحض علي رزيلة أو عادات سيئة وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولي ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط,

 

وأكد الفنان هاني شاكر أنه لايقبل ماحدث مؤخرآ من تجاوز بالألفاظ في حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش والتعدي بكلمات تخالف العرف القيمي  وتتعدى علي الرواسخ الثابته للمجتمع المصري وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر في كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة في ضوء المعايير والقيم التي يقبلها المجتمع.

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هاني شاكر نقابة الموسيقيين حمو بيكا حفل الاستاد حسن شاكوش بنت الجيران

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