مواطن مصري يفجر فضيحة إخوانية لقناة مكملين

قال وائل الصاوي، المواطن الذي فضح أكاذيب قناة مكملين، إنه كان يعاني من التهاب حاد في الشعب الهوائية، مؤكدًا أنه لا صحة لما نشر بقنوات الإخوان عن إصابته بفيروس كورونا.



ونوه "الصاوي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، بأن فيروس كورونا حرب بيولوجية، ومصر تحافظ على عدم دخوله إليها.



وتابع: "فوجئت بعرض فيديو عن إصابتي بفيروس كورونا على قنوات الإخوان رغم إني نفيت الخبر إلا أنهم ما زالوا يروجون الخبر"، لافتًا إلى أنه قام بعمل أكثر من بث مباشر على صفحته على "فيس بوك" للرد على أكاذيب الإخوان، واستغاث بالحكومة.

