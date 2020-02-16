Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية الأحد 16/فبراير/2020 - 08:17 م Advertisements محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك عاجل.. حقيقة نقل مباراة الأهلي وصن داونز لملعب القاهرة بحضور 30 ألف مشجع منذ ساعتين و 42 دقيقة مفاجأة.. هيدرسفيلد يُحذر الأهلي من مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك منذ حوالي 3 ساعات أول تحرك من اتحاد الكرة لاستدعاء صلاح لأولمبياد طوكيو منذ حوالي 5 ساعات هاني شاكر يصدر بيانًا بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات منذ ثلث ساعة تحذير مهم.. ظواهر خطيرة تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.. الأرصاد توجه نصائح عاجلة منذ حوالي 7 ساعات تعليق مثير من مورينيو على عقوبة مانشستر سيتي منذ ساعة و 18 دقيقة تقارير: جماهير ليفربول تطالب برحيل محمد صلاح منذ حوالي 6 ساعات الأرصاد تحذر من طقس الإثنين: أمطار وانخفاض في درجات الحرارة منذ ساعتين و 15 دقيقة صحفي انجليزي: ليفربول يحسم موقف رحيل محمد صلاح منذ ساعة و 7 دقيقة منافسة إنجليزية قوية لضم نجم ريال مدريد في الصيف منذ ساعة و 21 دقيقة "المتحدة للخدمات الإعلامية" تكشف حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان في السوبر منذ أقل من ساعتين الأمن يبدي موافقة على رفع أعداد جماهير الأهلي أمام صن داونز منذ ساعتين و 37 دقيقة أسطورة البرازيل مشيدا بنجم ليفربول: يستحق الكرة الذهبية منذ ساعة و 13 دقيقة مفاجأة.. إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر من مفاوضات سد النهضة منذ حوالي 12 ساعة مفاجأة.. يوفنتوس يضحى بثنائي الفريق لضم نجم مانشستر يونايتد منذ ساعة و 28 دقيقة مفاجأة.. مانشستر سيتي يصدم ريال مدريد منذ ساعة و 13 دقيقة