مدير صندوق مكافحة الإدمان يكشف تفاصيل منح قروض للمتعافين

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن الصندوق أقام حفلة لـ 100 متعافي من الأدمان، حيث تم تسليم 3 قروض في إطار دعم المشروعات الصغيرة للمتعافين من الإدمان.



وأضاف "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على "صدى البلد"، مساء الأحد أن إجمالي القروض التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 3 ملايين جنيه.



وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى أن تلك القروض تأتي في إطار مساعدة المتعافين لبدء مشروع صغير يكون مصدر رزق لهم.

