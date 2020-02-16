عاجل.. هاني شاكر يمنع حسن شاكوش وكل مطربي المهرجانات من الغناء

قال هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، إن هناك رفض تام للألفاظ الخارجة التي صدرت في حفل عنائي في عيد الحب يوم الجمعة الماضي، معقبًا: "للأسف هذه الحفل أذيعت في التلفزيون وذكرت على الهواء كلمة خمور وحشيش".



وتابع "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أنه لا يجوز أن ندخل بيوتنا هذه الألفاظ والاسفاف، مشيرًا إلى أن هناك كم كبير لا يتخيل من بيانات التأييد لقراراته ضد الاسفاف سواء من مجلس الشعب أو المواطنين أو من وزيرة الثقافة.



وأضاف أن هذه النوعية من الأغاني ستمنع من الإذاعة، وأي تصريح يحصل عليها من يقوم بهذه الأغاني ستمنع الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه طلب من حسن شاكوش إزالة الألفاظ الخارجة من أغنية "بنت الجيران"، عندما حصل على تصريح من النقابة الفترة الأخيرة، ورغم ذلك ذكر هذه الألفاظ في حفل ستاد القاهرة الأخير، معقبًا: "حسن شاكور أتمنع من الغناء، ولن يحصل هو وأي مطرب مهرجانات على أي تصريح".

