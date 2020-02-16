"الصحة السعودية" تؤكد سلامة الطلاب القادمون من الصين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس كورنا الجديد؛ حيث جاءت العيّنة الثانية التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.

وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء الإجراءات الطبية المطلوبة كافة.

وقبل أسبوعين، وصل الطلاب العشرة إلى المملكة بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين، بإجلائهم من الصين حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مُطالبة الجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

ونصحت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام المنظمة، إن تفشي الفيروس لا يزال يشكل «حالة طوارئ» بالنسبة للصين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن العدد الإجمالي للإصابات في برِّ الصين الرئيسي بلغ 66492 حالة بعد تأكيد إصابة 2641 شخصًا يوم الجمعة.

وأضافت أن الوفيات زادت بواقع 143 حالة ليصل عددها إلى 1523 شخصًا. وغالبية حالات الوفيات الجديدة هي في إقليم هوبي، وسط الصين، خاصة ووهان، عاصمة الإقليم.